Решите уравнение а) а)3х+х=14 б)х+2х+3Х=30
Математика
Решите уравнение а) а)3х+х=14 б)х+2х+3Х=30
Ответ(ы):
Гость:
А). 3x+x=14, 4x=14, x=14:4, x=3,5. б). x+2x+3x=30, 6x=30, x=30:6, x=5.
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