Металл магний (избыток) прореагировал с раствором, в котором химическое количество серной кислоты равно 0,1 моль. Определите объем (н.у.) выделившегося водорода.
Химия
Металл магний (избыток) прореагировал с раствором, в котором химическое количество серной кислоты равно 0,1 моль. Определите объем (н.у.) выделившегося водорода.
Ответ(ы):
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0.1mol xL Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑ 1mol 22.4L x=0.1·22.4÷1=2.24L
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