Металл магний (избыток) прореагировал с раствором, в котором химическое количество серной кислоты равно 0,1 моль. Определите объем (н.у.) выделившегося водорода.

Химия

Металл магний (избыток) прореагировал с раствором, в котором химическое количество серной кислоты равно 0,1 моль. Определите объем (н.у.) выделившегося водорода.

Автор: Гость