Найдите массу воды, которая образуется при соединении 44,8 л водорода с кислородом. (формула: 2Н2 + О2 = 2Н2О)

Химия
Найдите массу воды, которая образуется при соединении 44,8 л водорода с кислородом. (формула: 2Н2 + О2 = 2Н2О)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
44.8L       xg 2H2+O2=2H2O 44.8L       36g x=44.8*36/44.8=36g
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