Найдите массу воды, которая образуется при соединении 44,8 л водорода с кислородом. (формула: 2Н2 + О2 = 2Н2О)

Химия

Найдите массу воды, которая образуется при соединении 44,8 л водорода с кислородом. (формула: 2Н2 + О2 = 2Н2О)

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