Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.
Русский язык
Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.
Ответ(ы):
Гость:
Известная писательница Крупные капли Осенний ветер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу: У Миши 51руб.,а у Кати 43руб.Часть денег они потратили .Причём Катя потратила столько,сколько осталось у Миши,а ...
Химия
Металл магний (избыток) прореагировал с раствором, в котором химическое количество серной кислоты равно 0,1 моль. Определите объем (н.у.) выделивше...