Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.

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Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.

Автор: Гость