Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.

Русский язык
Выпишите словосочетания прилагательных с существительными. В школу приехала из??естная писательница. Крупные капли дождя падали на землю. Осенний ветер повеял прохладой.
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Автор: Гость
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Гость:
Известная писательница  Крупные капли Осенний ветер
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