3. Перечислите специфические черты млекопитающих.
Биология
3. Перечислите специфические черты млекопитающих.
Ответ(ы):
Гость:
Одна из основных черт млекопитающих, то, что они выкармливают детенышей молоком, характерна теплоеровность и четырехкамерное сердце, характеризуются сложным поведением, за счет развитых больших полушарий мозга
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