Решите уравнение (x+5)(2x-6)=0 (x+1)(x+2)(x-6)=0 7 класс
Алгебра
Решите уравнение (x+5)(2x-6)=0 (x+1)(x+2)(x-6)=0 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2х²-6х+10х-30=0 2х²+4х-30=0 (:2) х²+2х-15=0 (а=1, b=2, c=-15) D=4+60=64 x1=(2+8)/2=10/2=5 x2=(2-8)/2=-6/2=-3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Переводите и скажите правильный ответ What does Tracie like best of all. a)mango b)pineapple. c)avocado
Английский язык
Привет! Помогите пожалуйста перевести на английский: 1. Папа и мама занимаются бо??ьшим теннисом. 2. А я с маленьким братом гуляю в саду. 3. ...
Математика
У Алёши 118 руб.,что на 6 руб. меньше,чем у Миши.Хватит ли у них денег,чтобы купить маш??нку за 240 руб.