Решите уровнение 2(a+2)-10=6(3-a) (плиз еще распишите решение этого уровнение)
Математика
Решите уровнение 2(a+2)-10=6(3-a) (плиз еще распишите решение этого уровнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(a+2)-10=6(3-a) 2а+4-10=18-6а 2а-6=18-6а 2а+6а=18+6 8а=24 а=24:8 а=3
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