Решите задачи номера: 646(б), 649(б), 655(в,г), 656(г), 657(в).7класс

Алгебра
Решите задачи номера: 646(б), 649(б), 655(в,г), 656(г), 657(в).7класс
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