Решите задачи) пожалуйста)))

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WCnH2n+1COH=100%-18.6% wO=18.6% Mv-va=x=1 MO=16=0.186 x=16·1÷0.186=74 CnH(2n+1)COH=74 12n+2n+1+12+16+1=74 14n=48 n=2 CH2COH-этаналь, уксусный альдегид 2. переведем литры в граммы, рассчитаем массу чистой кислоты. m=ρ·V =195.5·1.023=200g mk=200·0.18=36g найдем объем водорода по уравнению 36g xL 2CH3COOH+Mg=(CH3COO)2Mg+H2 70g 22.4L x=36·22.4÷70=11.52L 3. рассчитаем массы чистых веществ кислоты и щелочи mk=72·0.15=10.8g msh=44.8·0.2=8.96 vk=10.8/70=0.155mol vsh=8.96/4==0.22mol (isbitok) 10.8g xg CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O 70g 72g x=10.8·72÷70=11.1g 4 mCaC2=500·0.96=480kg 480kg xkg CaC2-CH3COH 56g 60g x=480·60÷56=514.3kg mprakt=514.3×0.8=411.5kg