(решите задачи) В школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой, по 6 б??тылок в каждой упаковке, и несколько упаковок с соком, по 8 бутылок в каждой упаковке. Всего в столовую привезли 540 бутылок с минеральной во...

Математика
(решите задачи) В школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой, по 6 б??тылок в каждой упаковке, и несколько упаковок с соком, по 8 бутылок в каждой упаковке. Всего в столовую привезли 540 бутылок с минеральной водой и соком. Сколько упаковок с соком привезли в столовую?
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