Ркшите с помощью уровнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с...
Математика
Ркшите с помощью уровнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с вареньем получили учащиеся каждого класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
336/х=168/21 336/х=8 х=336/8 х=42 пирожка с вареньем
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