Ркшите с помощью уровнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с...

Математика

Ркшите с помощью уровнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с вареньем получили учащиеся каждого класса?

Автор: Гость