Перевод на казахском языке
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Перевод на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ол дүниеге келген Лондонда 2)О л қызу жүрді келген бай отбасы 3) Оған көптеген басқа да мүдделерін 4) Оның күйеуі болды саясаткер 5) Адамдар қорқатын оның 6)Ол премьер-министрі он жыл бойы 7) Ол бақыттымын отставкаға
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