В саду было 7 яблонь,а вишен в 6 раз больше.Сколько всего деревьев было в саду
Математика
В саду было 7 яблонь,а вишен в 6 раз больше.Сколько всего деревьев было в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*6=42 (дер.)- было вишен 2) 42+7=49 (дер.) Ответ: 49 деревьев было в саду
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