Чем питается гусеницы крапивницы??? Помогите пожалуйста!!!
Окружающий мир
Чем питается гусеницы крапивницы??? Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они питаются крапивой, тк бабочки откладывает яйца именно в кустах крапивы
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