Два поезда вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу. один поезд ше?? со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью шел второй поезд, если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.
Математика
Два поезда вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу. один поезд ше?? со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью шел второй поезд, если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 4 часа первый прошел 60*4=240 км значит второй преодолел 564-240=324 км и его скорость была 324/4=81 км/ч
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