Два поезда вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу. один поезд ше?? со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью шел второй поезд, если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.

Математика

Два поезда вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу. один поезд ше?? со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью шел второй поезд, если расстояние между городами 564 км? встретились поезда через 4 часа.

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