Когда в народе появилось выражение как Мамай прошёл что оно значит
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Когда в народе появилось выражение как Мамай прошёл что оно значит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После нашествия татаро-монгол. Означало, что после себя они никого в живых не оставляли
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