Какое зрение у насекомых

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Зрение насекомых – способность насекомых воспринимать визуальную информацию при помощи органов зрения, имеющих разнообразное строение. У насекомых глаза могут быть представлены в трех разновидностях: сложные глаза (фасеточные);простые глазки (дорсальные, оцелли);личиночные глазки (латеральные, личиночные). Они имеют различное строение и неодинаковую способность видеть. Сложные глаза встречаются у большинства насекомых, причем, чем более высокоразвитыми являются последние, тем лучше у них обычно развиты органы зрения. Сложные глаза еще называют фасеточными, потому что их наружная поверхность представлена совокупностью расположенных рядом друг с другом линз – фасеток. Простые глазки – это мелкие органы зрения, которые имеются у некоторых имагои располагаются обычно на верхней части головы. Обычно представлены в количестве трех, при этом, один лежит чуть впереди, а еще два – сзади и сбоку от переднего. В их составе нет омматидия, строение простых глазков значительно упрощено. Снаружи располагается роговица, состоящая из корнеагенных клеток, глубже находится световоспринимающий аппарат из ретинальных (чувствительных) клеток, еще ниже лежат пигментные клетки, которые переходят в волокна зрительного нерва