Помогите составить 3 пищевые цепочки
Биология
Помогите составить 3 пищевые цепочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кот-рыба-червь Человек-корова-трава Волк-птица-насекомые
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