Запиши множество делителей и множество кратных числа 13

Математика
Запиши множество делителей и множество кратных числа 13
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5пр чта что непонять пф
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