Как поделить в столбик 768:48 и 774:18

Математика
Как поделить в столбик 768:48 и 774:18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
768 : 48= в 76  48, 1 раз значит из 76 -48= 28; 28 не делится на 48 ⇒к 28 спускаем 8 будет 288; теперь 288 : 48=6  ОТВЕТ 16  774 : 18= в 77  18 , 4 раза, значит 18 * 4= 72, теперь 77-72= 5, 5 не делится на 18 спускаем 4 ⇒ 54 : 18 = 3  ОТВЕТ 43
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