Как поделить в столбик 768:48 и 774:18

Гость: Гость:

768 : 48= в 76 48, 1 раз значит из 76 -48= 28; 28 не делится на 48 ⇒к 28 спускаем 8 будет 288; теперь 288 : 48=6 ОТВЕТ 16 774 : 18= в 77 18 , 4 раза, значит 18 * 4= 72, теперь 77-72= 5, 5 не делится на 18 спускаем 4 ⇒ 54 : 18 = 3 ОТВЕТ 43