Сравните давления, производимые на дно мензурок водой и подсолнечным маслом.

Физика
Сравните давления, производимые на дно мензурок водой и подсолнечным маслом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление,производимое жидкостью = ghp, где g=9.8 Н/кг, р-плотность жидкости, h - высота столба жидкости. Поэтому, если в одинаковые мензурки налито одинаковое количество воды и масла, то давление масла будет меньше, т.к. его плотность меньше. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочно , вычеслить .......
Ответить
Математика
Первый ученик на компьютере за 2чача набрал 6 страниц Второй ученик набрал за 1час на две Страницы больше За сколько часов наберут на кампьт...
Ответить
Математика
Из одного села одновременно выехали велосипедист в противоположность направлениях. скорость одного велосипедист 14км/ч,второй велосипедист в час пр...
Ответить
Математика
Как решить выражение 2/5 • 3-1/3
Ответить
Русский язык
Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., н...
Ответить