Сравните давления, производимые на дно мензурок водой и подсолнечным маслом.
Физика
Сравните давления, производимые на дно мензурок водой и подсолнечным маслом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление,производимое жидкостью = ghp, где g=9.8 Н/кг, р-плотность жидкости, h - высота столба жидкости. Поэтому, если в одинаковые мензурки налито одинаковое количество воды и масла, то давление масла будет меньше, т.к. его плотность меньше.
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