Первый ученик на компьютере за 2чача набрал 6 страниц Второй ученик набрал за 1час на две Страницы больше За сколько часов наберут на кампьтери ученики 160 сраниц работая вмести
Математика
Первый ученик на компьютере за 2чача набрал 6 страниц Второй ученик набрал за 1час на две Страницы больше За сколько часов наберут на кампьтери ученики 160 сраниц работая вмести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 : 2 = 3 страницы за 1 час набирает первый ученик 3+ 2 = 5 страниц за 1 час набирает второй ученик 3+5 = 8 страниц они наберут вместе за 1 час 160 : 8 = 20 часов понадобиться ученикам
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