Первый ученик на компьютере за 2чача набрал 6 страниц Второй ученик набрал за 1час на две Страницы больше За сколько часов наберут на кампьтери ученики 160 сраниц работая вмести

Математика

Первый ученик на компьютере за 2чача набрал 6 страниц Второй ученик набрал за 1час на две Страницы больше За сколько часов наберут на кампьтери ученики 160 сраниц работая вмести

Автор: Гость