Перевидите пожалуйста

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Ответ(ы) на вопрос:
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1. Джен разговаривала с Джесс по мобильному телефону 2. Джен и ее родители делали покупки 3. Джен и ее родители ищут родителей для Чарли
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