Напиши письмо своему сверстнику, живущему далеко от твоего дома. Расскажи ему о своей малой родине. Если захочешь, подбери фотографии твоих любимых родных мест.
Обществознание
Напиши письмо своему сверстнику, живущему далеко от твоего дома. Расскажи ему о своей малой родине. Если захочешь, подбери фотографии твоих любимых родных мест.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет как у тебя дела.мы давно с тобой не виделись. я хочу рассказать тебе о своей родине.здесь все хорошо, природа просто чудесная.встаёшь рано утром с криками петухов,встаёшь и идешь завтракать,а завтрак чудесный.на столе свежее молоко, свежий и мягкий хлеб,масло.после завтрака тебе захочится подышать свежим воздухом и ты идёшь на прогулку, бесконечно любоваться прекрасным пейзажем.приезжай скорей.жду не заждусь.
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