Заполните таблицу "Великое посольство (1697-1698)". Цель посольства - Состав(кто входил) - Посещенные страны - Результаты посольства
История
Заполните таблицу "Великое посольство (1697-1698)". Цель посольства - Состав(кто входил) - Посещенные страны - Результаты посольства
Ответ(ы) на вопрос:
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Состав: Ф.А. Головин, Ф.Л. Лефорт, П.Б. Возницын, Петр 1 под именем бомбардира Петра Михайлова. Цель: Найти союзников в Европе против Турции, закупить военное и корабельное снаряжение, книги, пригласить иностранцев на русскую службу. Посещенные города: Немецкие государства, Голандия, Англия, Австрия. Результаты: Деятельность Великого посольства способствовала первому прорыву в Европу, главной цели послы не добились европейские страны не желали вмешиваться в русско-турецкие дела.
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