Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...

Русский язык
Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: Профессия Галерея Англия Растерие Занятие Франция Собрание История Территория Гербарий Путешествие Линия 2 столбик: На экскурсие О герое В музее О змее По аллее О идее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите пожалуйста
Ответить
История
помоги пожалуйста дам 11 баллов
Ответить
Обществознание
Напиши письмо своему сверстнику живущему далеко от твоего дома .Расскажи ему о св??ей малой Родине.
Ответить
Английский язык
V. Подберите необходимую форму артикля (a/an или the). Переведите предложения 4 и 6 на русский язык. 1. I wrote a long letter to Jenny this morning...
Ответить
История
Заполните таблицу "Великое посольство (1697-1698)". Цель посольства - Состав(кто входил) - Посещенные страны - Результаты посольства
Ответить