Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...

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Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...

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