Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...
Русский язык
Запиши слова в 2 столбика, вставляя окончания. в первый--слова на- ий, -ие,-ия. во второй очтальные имена скществительные. невидные : по алле..., на собран..., о шве..., в музе...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: Профессия Галерея Англия Растерие Занятие Франция Собрание История Территория Гербарий Путешествие Линия 2 столбик: На экскурсие О герое В музее О змее По аллее О идее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Обществознание
Английский язык
V. Подберите необходимую форму артикля (a/an или the). Переведите предложения 4 и 6 на русский язык. 1. I wrote a long letter to Jenny this morning...