Решите с помощью уравнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с...
Математика
Решите с помощью уравнения. В школьной столовой для учащихся младших классов испекли 168 пирожков с мясом и 336 пирожков с вареньем и разделили поровну.Учащиеся каждого класса получили по 21 пирожку с мясом. Сколько пирожков с вареньем получили учащиеся каждого класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168:21=8 336:8=42 42 пирожка с мясом получили учащиеся каждого класса
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