В равнобедренной трапеции длины оснований равны 14 см и 40 см, а длина высоты - 9 см. Н??йдите радиус окружности, описанной около этой трапеции. Известно, что центр окружности лежит внутри трапеции

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Пусть а и в - нижнее и верхнее основания трапеции АВСД. Находим боковую сторону трапеции. с = √(9² + ((40-14)/2)²) =√(81+169) = √250 = 15.81139 см. Радиус окружности, описанной около этой трапеции, равен радиусу окружности, описанной около треугольника АСД. Находим АС - это диагональ трапеции и сторона треугольника АСД. АС = √(9² + (14+((40-14)/2))²) = √(81 + 729) = √810 = 28.4605 см. Синус угла А равен: sin A = 9/ √810. Тогда R = a/(2sin A) = √250/(2*(9/√810)) = √250*√810/(2*9) = = √ 202500/18 = 450/18 = 25 см.