Как называется превышение выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их изготовление и реализацию
Обществознание
Как называется превышение выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их изготовление и реализацию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибыль-это превышение выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их изготовление и реализацию.
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