Умножение дроби на дробь 6/7*7/8*8/9*9/10*10/11= 4/7*35/36*3/5= 1/2*2/3*3/4*28/30*23/24*24/25=
Математика
Умножение дроби на дробь 6/7*7/8*8/9*9/10*10/11= 4/7*35/36*3/5= 1/2*2/3*3/4*28/30*23/24*24/25=
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