Скорость первого всадника 160 метров в минуту Скорость второго всадника 190 метров в минуту Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров пути
Математика
Скорость первого всадника 160 метров в минуту Скорость второго всадника 190 метров в минуту Каково будет расстояние между ними если первый всадник проедет 960 метров пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)960 : 160 = 6 минут будет ехать первый всадник 2)6 * 190 = 1140 метров проедет за это время второй 3)960 + 1140 = 2100 м будет между ними
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