Помогите пожалуйста! Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Обозначьте обращения. а) 1. Что дремучий лес призадумался? (А.Кольцов) 2. Эй, вратарь готовься к бою. (В.Лебедев-Кумач) 3. Присядем друзья перед дальней д...

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Помогите пожалуйста! Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Обозначьте обращения. а) 1. Что дремучий лес призадумался? (А.Кольцов) 2. Эй, вратарь готовься к бою. (В.Лебедев-Кумач) 3. Присядем друзья перед дальней дорогой. (В.Дыховичный) 4. Эй, костровой за костер огневой ты отвечаешь нам головой. (З.Александрова) б) 1. Радуй девочка людей добротой, красой своей. (О.Константинова) 2. Ты проснись Аленушка, уж восходит солнышко. (О.Константинова) 3. Еж не верь словам лисицы, лучше верь друзьям своим. (Г.Скребицкий) 4. Подождите немного леса и поля, я вернусь к вам листочком, травинкой, соломкой. (А.Юрканская) 5. Узнаю тебя рыжая по шубке пушистой, по хвосту роскошному, по поступи осторожной. (О.Константинова) 6. Роза для чего тебе шипы? (А.Юрканская)

Автор: Гость