В магазин привезли арбузы. До обеда продали 2/5, после обеда 1/3 привезённых арбузов ?? остпломь продать 80 арбузов. Скрлько арбузов привезли в магазин? Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. У него осталось 6 ...

Математика

В магазин привезли арбузы. До обеда продали 2/5, после обеда 1/3 привезённых арбузов ?? остпломь продать 80 арбузов. Скрлько арбузов привезли в магазин? Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. У него осталось 6 рублей. Сколько денег у него было первоначально? Решите пожалуйста. Завтра математика.

Автор: Гость