В магазин привезли арбузы. До обеда продали 2/5, после обеда 1/3 привезённых арбузов ?? остпломь продать 80 арбузов. Скрлько арбузов привезли в магазин? Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. У него осталось 6 ...
Математика
В магазин привезли арбузы. До обеда продали 2/5, после обеда 1/3 привезённых арбузов ?? остпломь продать 80 арбузов. Скрлько арбузов привезли в магазин? Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. У него осталось 6 рублей. Сколько денег у него было первоначально? Решите пожалуйста. Завтра математика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть количество привезенных арбузов х, тогда получаем уравнение: х-(2/5х)-(1/3х)=80 (в скобках отделены дроби, на бумаге их не указывать) х=300 шт. 2) Если 1/3 остатка равна 6 рублей. то остаток равен:6*3=18 рублей. Так как остаток это половина всей суммы, то вся сумма равна:18*2=36 рублей
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