Задание 2. Отредактируйте примеры. Запишите предложения в исправленном виде, объя??ните причину ошибки в употреблении. 1)В двухтысячи пятом году брат поступил в институт. 2) В городе около восемьсот уличных часов. 3) По обоим ...

Гость: Гость:

1)В две тысячи пятом году брат поступил в институт.(В составных порядковых числительных изменяется только последнее слово) 2) В городе около восьмисот уличных часов.(в числительных от 200 (двухсот) до 900 (девятисот) склоняются обе части-около восьмисот часов - Р.п.) 3) По обеим сторонам дороги расстилались широкие поля.( так как "сторона" - это существительное женского рода,поэтому - обеим. ) 4) В декабре тысяча восемьсот двадцать пятого года было восстание декабристов.(в декабре какого года? тысяча восемьсот двадцать пятого года-Р.п.). 5) Три школьницы направлены на областную олимпиаду.(Трое-собирательное числительное,оно не может сочетаться с существительными женского рода - школьницы,поэтому три школьницы). 6) Свыше восьмидесяти пяти тонн макулатуры собрали школьники района. (свыше скольки тонн?восьмидесяти пяти, неправильное сочетание существительного тонн в Р.п. и числительного восьмидесяти пяти). 7) Банан достигает высоты шести-семи метров, а бамбук сорока метров. 8) Сосны достигают высоты тридцати-сорока метров, а живут до трёхсот пятидесяти – четырехсот лет. 9)В ста километрах от дороги находилось наше село. (числительное 100 (сто) имеют всего две падежные формы: И.п., В.п.:,сто; Р.п., Д.п., Т.п., П.п. : ста) Во всех предложениях причина ошибок в правилах и склонениях числительных.