Алеша с папой Отправились на рыбалку сначала Они 2часа ехали на электричке со скоростью 56 километров в час потов 3 часа шли пешком со скоростью 4км/ч какое расстояние переодолели папа с алешей

Математика

Алеша с папой Отправились на рыбалку сначала Они 2часа ехали на электричке со скоростью 56 километров в час потов 3 часа шли пешком со скоростью 4км/ч какое расстояние переодолели папа с алешей

Автор: Гость