Алеша с папой Отправились на рыбалку сначала Они 2часа ехали на электричке со скоростью 56 километров в час потов 3 часа шли пешком со скоростью 4км/ч какое расстояние переодолели папа с алешей
Математика
Алеша с папой Отправились на рыбалку сначала Они 2часа ехали на электричке со скоростью 56 километров в час потов 3 часа шли пешком со скоростью 4км/ч какое расстояние переодолели папа с алешей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*56=112(км)-проехали 2)3*4=12(км)-прошли 3)112+12=124(км) Ответ: Алеша с папой прошли 124 км
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