Измени порядок действий в выражении (242526+18354): (15х4) так чтобы значение не изменилос??

Математика
Измени порядок действий в выражении (242526+18354): (15х4) так чтобы значение не изменилос??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18354+242526):(4*15)=260880:60=4348
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