Родственные слова к слову "скоро"

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Родственные слова к слову "скоро"
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Автор: Гость
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Гость:
Скорость.скоростной,скорый.
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