Родственные слова к слову "скоро"
Русский язык
Родственные слова к слову "скоро"
Ответ(ы):
Гость:
Скорость.скоростной,скорый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бочонок с мёдом весит 98кг, а тот же бочонок, заполненный на олну четверть, весит 32 кг. Сколько весит пустой бочонок? Решение можете не писать, то...
Английский язык
Your grandparents may remember the old silent Charlie Chaplin comedy films if so, they'll probably tell you that without the music that accompanied...
Математика
Алгебра
A=-П/6 b=0 f(x)=cosx. Найти площадь криволинейной трапеции. С подробным решением пожалуйс??а, заранее спасибо!
Математика