Рост Игоря равен 120 см ,что составляет 5/6 роста Володи. А рост Леночки составляет 3/4 роста Володи. Какой рост у Володи и Леночки ? МОЖНО ПО БЫСТРЕЙ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Рост Игоря равен 120 см ,что составляет 5/6 роста Володи. А рост Леночки составляет 3/4 роста Володи. Какой рост у Володи и Леночки ? МОЖНО ПО БЫСТРЕЙ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость