Русский язык 4 класс рабочая тетрадь Канакина 2 часть упр 58

Гость: Гость:

Ярко-золотые цветочки мать-и-мачехи на невысоких метово-бледных стебельках, покрытых пушком, мы привыкли видеть по глинистым косогором, около ганав, на пустырях. Их золотые звёздочки вспыхивают на чёрной, голой ещё земле, где нет никаких других цветов.