Русский язык 4 класс рабочая тетрадь Канакина 2 часть упр 58
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Русский язык 4 класс рабочая тетрадь Канакина 2 часть упр 58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярко-золотые цветочки мать-и-мачехи на невысоких метово-бледных стебельках, покрытых пушком, мы привыкли видеть по глинистым косогором, около ганав, на пустырях. Их золотые звёздочки вспыхивают на чёрной, голой ещё земле, где нет никаких других цветов.
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