Подскажите пожалуйста, в словах-удивить и говорить, как правильно определить число (ед. или мн.) ?

Русский язык
Подскажите пожалуйста, в словах-удивить и говорить, как правильно определить число (ед. или мн.) ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По имени сущ к примеру удевить мальчиков это мн.числ а, Удивить мальчика это ед.числ
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