69 балов! Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам. ============================= Вадим Александрович работает в музее научных изобретений. Посетители часто обращаются к нему с разными вопр...
Русский язык
69 балов! Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Разбери его по членам. ============================= Вадим Александрович работает в музее научных изобретений. Посетители часто обращаются к нему с разными вопросами. Вадим Александрович читает много научной летературы, от него можно услышать информацию о развитии науки в России и за рубежом. С ним часто советуются учителя, журналисты. И говорят о нём с уважением. =============================
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение: С ним часто советуются учителя, журналисты. Учителя, журналисты - однородные подлежащие. Советуются - сказуемое. С ним - дополнение. Часто - обстоятельство. В целом предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, полное, двусоставное, осложнено однородными подлежащими.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Обществознание