Расскажите о золотом правиле механики применительно к рычагу
Физика
Расскажите о золотом правиле механики применительно к рычагу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше плечо тем меньше нужно приложить силы. Вообрази лом которым один человек может приподнять несколько сот кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиз !!! буква б ) там где теплоходы нарисованы !! задание : Задайте вопросы так , чт??бы ответам на них были записаны выражения . помогите плиз...
Українська мова
Математика