Расскажите о золотом правиле механики применительно к рычагу

Физика
Расскажите о золотом правиле механики применительно к рычагу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем больше плечо тем меньше нужно приложить силы. Вообрази лом которым один человек может приподнять несколько сот кг.
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