Плиз !!! буква б ) там где теплоходы нарисованы !! задание : Задайте вопросы так , чт??бы ответам на них были записаны выражения . помогите плиз плиз !!! очень прошу !!заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!♡

Математика

Плиз !!! буква б ) там где теплоходы нарисованы !! задание : Задайте вопросы так , чт??бы ответам на них были записаны выражения . помогите плиз плиз !!! очень прошу !!заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!♡

Автор: Гость