Плиз !!! буква б ) там где теплоходы нарисованы !! задание : Задайте вопросы так , чт??бы ответам на них были записаны выражения . помогите плиз плиз !!! очень прошу !!заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!♡

Математика
Плиз !!! буква б ) там где теплоходы нарисованы !! задание : Задайте вопросы так , чт??бы ответам на них были записаны выражения . помогите плиз плиз !!! очень прошу !!заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!♡
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*2=80км пер тепл   140-80=60км   60:2=30км час втор теплох    (140-40:2):2=30км
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