Чем полезна перловая крупа?
Окружающий мир
Чем полезна перловая крупа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перловая крупа очищенное отполированное зернышко перловки без наружной оболочки, чтобы она быстрее всего варилась растет в более разнообразных климатических условиях! На лови отвтик
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