Для получения этилового спирта уксусной кислоты были взяты 100г уксусной кислоты и 69г этилового спирта. чему равна масса образующего эфира?

Химия

Для получения этилового спирта уксусной кислоты были взяты 100г уксусной кислоты и 69г этилового спирта. чему равна масса образующего эфира?

Автор: Гость