Для получения этилового спирта уксусной кислоты были взяты 100г уксусной кислоты и 69г этилового спирта. чему равна масса образующего эфира?
Химия
Для получения этилового спирта уксусной кислоты были взяты 100г уксусной кислоты и 69г этилового спирта. чему равна масса образующего эфира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо правильно писать задачу , надо получить этиловый эфир уксусной кислоты??? СН3-СООН+С2Н5ОН=Сн3-СОО-С2Н5 +Н2О nCH3COOH=100/Mr=100/60=1,67 моль nC2H5OH=69/Mr=69/46=1,5моль Решаем по недостатку 1,5<1,67 nCH3COOC2H5=1,5 mCH3COOC2H5=1,5*Mr=1,5*88=132г масса эфира
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