Рассмотри репродукцию И.Левитана "Март". Состпвь текст описание
Русский язык
Рассмотри репродукцию И.Левитана "Март". Состпвь текст описание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Март всё тает, всё цветёт. Холода заканчеваются становится теплее солнце греет чаще. Лёд тает так подойдёт?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одномхозяйстве 112коров а в другом 95коров во втором хозяйстве на корм за сутки из??асходовали на 272кг сена меньше чем в первом.сколько сена изр...
Русский язык
Запишите данные существительные в форме творительного падежа единственное числа Ткач, грач, борщ, плащ, ключ, ёж, чиж, мяч, левша, нож, шалаш, м...