Помогите решить пожалуйста : 3у + 9у - 5,8 = 3,8
Математика
Помогите решить пожалуйста : 3у + 9у - 5,8 = 3,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12у-5,8=3,8 12у=9,6 у=9,6:12 у= раздели и полуаешь ответ
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