Даны два треугольника. АВС и А1В1С1. АВ=3, АС=4. С1В1 = 4.5 Но они не прямоугольные! Пыталась сделать через пропорцию Не получилось. Одной стороны не хватает.

Геометрия

Даны два треугольника. АВС и А1В1С1. АВ=3, АС=4. С1В1 = 4.5 Но они не прямоугольные! Пыталась сделать через пропорцию Не получилось. Одной стороны не хватает.

Автор: Гость