Даны два треугольника. АВС и А1В1С1. АВ=3, АС=4. С1В1 = 4.5 Но они не прямоугольные! Пыталась сделать через пропорцию Не получилось. Одной стороны не хватает.
Геометрия
Даны два треугольника. АВС и А1В1С1. АВ=3, АС=4. С1В1 = 4.5 Но они не прямоугольные! Пыталась сделать через пропорцию Не получилось. Одной стороны не хватает.
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