Какое проверочной слово к слову откОвырнул
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Какое проверочной слово к слову откОвырнул
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кувыркнуть, кувырок.
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