Какое проверочной слово к слову откОвырнул

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Какое проверочной слово к слову откОвырнул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кувыркнуть, кувырок. 
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