ООООООООчень надо (по Матемитике!) задача ,В стакане 134милилитар в другой стакане 23милилитар один стакан больше другого на 3см найдите сколько вместе милилиров и на сколько см стаканы
Математика
ООООООООчень надо (по Матемитике!) задача ,В стакане 134милилитар в другой стакане 23милилитар один стакан больше другого на 3см найдите сколько вместе милилиров и на сколько см стаканы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 134-23=111(мил.)-один стакан, 2)111*3=333(мил.)-другой стакан. а ответ сам он легкий
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