ООООООООчень надо (по Матемитике!) задача ,В стакане 134милилитар в другой стакане 23милилитар один стакан больше другого на 3см найдите сколько вместе милилиров и на сколько см стаканы

Математика

ООООООООчень надо (по Матемитике!) задача ,В стакане 134милилитар в другой стакане 23милилитар один стакан больше другого на 3см найдите сколько вместе милилиров и на сколько см стаканы

Автор: Гость